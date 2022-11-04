Умер актер фильма «Последний из Могикан» Эндрю Прайн

Актер телевидения, кино и театра скончался на 87-м году жизни, сообщил журнал THR.





Он ушел из жизни 31 октября во время поездки в Париж, где находился с женой Хизер Лоу. Артисту было 86 лет.





Прайн начал актерскую карьеру в 1950-е годы на театральной сцене сразу после окончания Университета Майами. Позже дебютировал на телевидении, затем на Бродвее и в большом кино. Часто снимался в вестернах, а также научно-фантастических сериалах.





Среди проектов с его участием — оскароносный фильм «Сотворившая чудо» по реальной истории слепоглухой писательницы, «Город, который боялся заката», «Геттисберг», «Джеймс Дин»; сериалы «Дорога на Запад», «Тарзан», «Кунг-Фу», «Склеп живого мертвеца», «Star Trek: Дальний космос» и др. Всего в его послужном списке значатся более 160 кинокартин и сериалов.





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