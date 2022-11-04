Умер актер фильма «Последний из Могикан» Эндрю Прайн

Главную героиню сыграла Эмма Коррин, исполнительница роли принцессы Дианы в «Короне». Ролик по фил...
Запус первого за пределами столиц проекта «#ЗнайЧитай» прошел при участии министра культуры Ольги Лю...
Выставка должна была пройти в Новой Третьяковке в девятый раз, передает ТАСС со ссылкой на пресс-л...
Объединенная компания под руководством Дэвида Заслава намерена использовать успешные франшизы WB, ...
Главную героиню сыграла Эмма Коррин, исполнительница роли принцессы Дианы в «Короне». Ролик по фил...
Запус первого за пределами столиц проекта «#ЗнайЧитай» прошел при участии министра культуры Ольги Лю...
Выставка должна была пройти в Новой Третьяковке в девятый раз, передает ТАСС со ссылкой на пресс-л...
Объединенная компания под руководством Дэвида Заслава намерена использовать успешные франшизы WB, ...
Фестиваль открылся в Цирке на Фонтанке в Петербурге. К его участникам и гостям обратилась глава Ми...
Британский актер сыграет главную роль в сериальном спин-оффе криминальной комедии для Netflix, сообщ...
Новые серии проекта от создателей «Смешариков» и «Фиксиков» покажут французским и итальянским детям,...
Региональный центр посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Глеб Никитин, сообщ...
Мария Шейх рассказала в проекте «Алена, блин!» о том, что предшествовало ее уходу из группы после ...
Показы состоятся на масштабной выставке «Динара Асанова. Незнакомка», посвященной жизни, творчеств...
Кинокартины и другие аудиовизуальные произведения не могут быть включены в соответствующий перечень,...
Братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал», решили не сотрудничать со студией до конца ...
Драма о коллективизации и голоде в Казахстанской АССР стала первым полнометражным фильмом постанов...
В новом выпуске юмористического шоу Андрей Бебуришвили заменит Гарика Харламова, сообщил ТНТ. ...
День народного единства, который в нашей стране в этом году будут отмечать в восемнадцатый раз, можн...
Итоги главной французской литературной награды объявили 3 ноября. Прошедшую в Париже церемонию транс...
Суд вынес решение в отношении двоих участников движения Just Stop Oil, обливших супом картину Яна ...
Проект РАМ им. Гнесиных сосредоточится на поддержке своих студентов и молодых талантов, говорится в ...
04.11.2022