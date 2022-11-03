Тео Джеймс возглавил каст сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

Британский актер сыграет главную роль в сериальном спин-оффе криминальной комедии для Netflix, сообщает Deadline.





По информации портала, производство шоу начнется в Лондоне на будущей неделе. Дата премьеры не уточняется. «Нетфликс» сообщал о планах создать сериальную адаптацию «Джентльменов» весной.





В центре истории окажется Эдди Холстед (Тео Джеймс). Молодой мужчина получает в наследство поместье и вскоре узнает, что на его территории выращивают коноплю для наркоимперии Микки Пирсона (персонаж Мэттью Макконахи в фильме). После этого он начинает изучать преступный мир.





Гай Ричи принял участие в создании сценария пилота. Ожидается, что он снимет две первые серии и продолжит работать в проекте в качестве продюсера вместе с Айваном Эткинсоном, Биллом Блоком из команды оригинальной картины.





Тео Джеймс прославился участием в антиутопической франшизе «Дивергент». Недавно он появился в популярном сериале «Белый лотос».





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