Экс-участница «#2Маши» раскрыла подробности распада дуэта

Мария Шейх рассказала в проекте «Алена, блин!» на ютьюб-канале Super о том, что предшествовало ее уходу из группы после семи лет совместного творчества.





По ее словам, конфликт с Марией Зайцевой длится больше года — он начался во время первого карантина. Тогда «что-то пошло не так», Зайцева начала петь сольно, также произошла череда других событий.





Шейх считает, что ее напарница повела себя некорректно. Зайцева предложила ей подписать документ на право сольного исполнения треков дуэта, когда Шейх только вышла из реанимации после критической ситуации.





Этот документ давно был разработан, но певицы собирались подписать его без пункта о сольном исполнении. Однако в больницу Шейх пришел договор, в котором разрешалось петь песни «#2Маши» вне коллектива. Шейх не стала его подписывать, поскольку планировала дальше работать в группе. Но после всех событий она первой ушла из группы.





Мария Шейх добавила, что сочиняла песни для «дуэта, в который верила». Она выразила сожаление из-за распада группы, взяв на себя ответственность за выход из нее.





«Не знаю, как такое можно было допустить», — сказала она.





О распаде дуэта «#2Маши» стало известно в октябре. Сообщалось, что напарницы прекратили общение после ссоры и поручили решение юридических вопросов адвокатам.





Фото: скриншот / ютьюб / Super