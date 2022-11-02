Перечень для параллельного импорта пополнился товарами Marvel и DC Comics

Минпромторг РФ дополнил список продукцией нескольких популярных торговых марок, связанных с производством и дистрибуцией кино. Об этом сообщает ТАСС.





Согласно документу, теперь в Россию можно будет ввозить по параллельному импорту товары Marvel, Disney Pixar, DC Comics и других брендов. О какой конкретно продукции идет речь, не уточняется.





В список для параллельного импорта, предполагающего ввоз товаров без согласия правообладателей, могут включать продукцию зарубежных компаний, прекративших работу в РФ. Если компании продолжают выполнять обязательства, не закрывают производства, поставляют продукцию, то их исключают из документа.





Весной компания Walt Disney (среди ее «дочек» — анимационная студия Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm) заморозила работу в РФ в связи с СВО, отказавшись от кинопроизводства в РФ, релизов своих проектов в стране и лицензирования контента.





Весной ведомство разрешило ввозить в страну по параллельному импорту более 50 товаров. Действие механизма продлили на будущий год, отметило агентство.





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