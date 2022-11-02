Хоррор-версия «Винни-Пуха» выйдет в январе 2023 года благодаря фанатам

Первые кадры слэшера привлекли внимание любителей жанра, что помогло вывести фильм в прокат в четырех странах. Об этом сообщил THR.





«Винни-Пух: Кровь и мед» Риса Фрейка-Уотерфилда дебютирует в кинотеатрах США 15 января. Права на показ ленты также приобрели британский, мексиканский и канадский прокатчики. Они планируют демонстрировать фильм ужасов с героями из детских книг А. А. Милна на сотнях площадок.





Новая версия «Винни-Пуха» выйдет на больших экранах благодаря бурной реакции поклонников слэшеров и хорроров на фото- и видеокадры ленты, появившиеся в Сети весной. На них представили главных злодеев и убийц — Винни и Пятачка. Большие и озлобленные персонажи устраивают резню в лесу после того, как их бросает, оставляя без еды, Кристофер Робин.





Интерес к фильму также помог провести дополнительные съемки. Авторы намерены снять сиквел слэшера. В новой ленте могут появиться другие персонажи детских книг Милна, права на которые стали общественным достоянием.





Фото: кадр из трейлера Winnie-The-Pooh: Blood and Honey