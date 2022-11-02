Третий сезон сериала «Тест на беременность» появится на KION 16 ноября

02.11.2022

Третий сезон сериала «Тест на беременность» появится на KION 16 ноября

Премьера третьего сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность» пройдет 16 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе KION.

После цифровой премьеры на видеосервисе сериал также выйдет в эфире Первого канала.

В новом сезоне снялись Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу и Агния Кузнецова.

Первый сезон «Теста на беременность» вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй — в 2019-м. 

Фото: Pixabay