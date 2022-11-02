Третий сезон сериала «Тест на беременность» появится на KION 16 ноября

После цифровой премьеры на видеосервисе сериал также выйдет в эфире Первого канала.





В новом сезоне снялись Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу и Агния Кузнецова.





Первый сезон «Теста на беременность» вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй — в 2019-м.





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