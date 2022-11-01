Стали известны финалисты Международной премии «Культура онлайн»

В длинный список 2022 года вошли 35 работ в семи номинациях, сообщила пресс-служба Российского фонда культуры.





Лонг-лист сформирован жюри премии под председательством дирижера Юрия Башмета. Всего поступили 319 заявок из 53 регионов РФ, а также Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Швейцарии.





В категории «Лучший онлайн-проект 2022» номинированы «Вспомни, где все начиналось» («Херсонес Таврический» при поддержке Эрмитажа); «Десант доступности», (ассоциация «Жизнь в темноте»); «Ночь музеев "ВКонтакте 2022"» (одноименная соцсеть); «Предметный разговор» (ГИМ), Teenartawards (фонд art.coordinate).





За звание «Лучшей коллаборации» поборются проекты «#ЗаКулисами» (Культура.РФ, МАМТ, VK Клипы); фестиваль «Эстафета доброты-2021» (Библиотека для слепых и слабовидящих, Петербург); «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих» (центр «Языки без границ», ВТБ и Пушкинский музей); конкурс «Опера цифровой эпохи» («Петербургские сезоны»); «Моя Третьяковка» (галерея и платежная система «Мир»).





Финалисты в «Лучшем IT-решении для культурной сферы»: «Блокадные маршруты» («Культура Иначе»), «Дигитализация объектов искусства 4ART» (4ARTechnologies AG);«Образовательный проект «Переходъ» (ЦВТ); «Янтарная комната. VR-версия» (ГМЗ «Царское Село»); «VR-миры как проводник в мир искусства» («Интерактив»).





Финалисты в категории «Лучшая SMM-кампания»: «Вселенная Михаила Врубеля» (ГРМ); «К выставке «Россия. Дорогами цивилизаций» (ГИМ); «Канал музейного смотрителя Антонины Ильиничны» (Музей музыки); «Культурный путеводитель по Свердловской области» («Культура-Урала.РФ»; «Лекторий «Достоевский» («Современный лекторий»).





Номинанты на «Лучший просветительский проект»: «Двенадцать друзей Юнга» (ТАСС); «Исследование «Город в картинах» (ЦВЗ «Манеж», Петербург); «Молодость. Разговоры об искусстве» (Фонд «Эрмитаж XXI век»); «МультиЗнания» (студия «Мультограм»); «Онлайн-обучение «SMM в культуре» (Центр развития современного искусства ХМАО-Югры «Теорикон»).





Номинанты на «Лучшую онлайн-трансляцию»: «Дягилев. 150» («Русские сезоны», ГРМ); фестиваль «Кантата» («Фестивальная дирекция»); мировая премьера балета «Алиса» (Музтеатр Карелии); «Уральская ночь музыки» (Ассоциация музыкантов Урала); кинолента «Глобальные ценности» (Школа Иннопрактики и «Русских сезонов»).





Финалисты в категории «Культурная геймификация»: «Виртуальный KANT», («Кафедральный собор», Калининград), «Живое слово» (Lock On Games); «Книжный Ренессанс» (Донская публичная библиотека); «Нюрнберг: VRдикт народов» (холдинг «Россия сегодня»); «Янтарный лес» (Калининградский музей янтаря).





Также предполагается вручение двух спецпризов — от организатора премии РФК и жюри конкурса. 15 ноября в 17:00 мск на сайте премии состоится церемония награждения.





Фото: пресс-служба РФК