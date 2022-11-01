Выставка «Заонежская вышивка: коллекции и судьбы» начнет работать 16 ноября

Выставка посвящена истории заонежской вышивки — одного из крупнейших народных художественных промыслов Карелии. В экспозиции представлено более ста предметов конца XIX — XX века из собраний музеев и архивов России, из которых порядка 30 будут продемонстрированы впервые.

Заонежская вышивка занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве Русского Севера. Это крупнейший народный художественный промысел Карелии, визитная карточка Заонежья.





С момента основания артели в 1929 году в деревне Хашезеро и до сегодняшнего дня на фабрике в Медвежьегорске (с 2003 года — ООО «Карельские узоры») создаются изделия, сохраняющие традиционные мотивы вышивок и техники «тамбур», «строчка по сетке», «мережка».





В первом разделе продемонстрировано мастерство заонежских вышивальщиц на рубеже XIX–XX веков. Первым руководителем артели в 1929 году стала талантливая мастерица, заонежанка Парасковья Григорьевна Назарова (1885–1965), возглавлявшая артель в течение семнадцати лет (1929–1946). На выставке представлены полотенце «Цветы» и подзор 1920-х годов, выполненные П. Г. Назаровой. Ценными экспонатами являются полотенца М. И. Никоновой и Е. Д. Куваниной из коллекции музея-заповедника «Кижи», собранные во время экспедиций 1970-х годов; фотографии вышивальщиц из собрания Национального музея Республики Карелия, сделанные фотографом Яковом Роскиным в поездке по Заонежью в 1938 году.





В 1930–1940-е годы в заонежской вышивке активно используются агитационные мотивы и тематика карело-финского эпоса «Калевала». Значительным вкладом в прикладное искусство Карелии стали созданные по эскизам художника В. М. Агапова тематические панно «Пастушок Куллерво», «Вяйнемейнен играет на кантеле» и другие.





Послевоенный период был одним из самых сложных для предприятия, разоренного войной. Документы в экспозиции рассказывают о том, как тяжело было совмещать женщинам работу и семейную жизнь. Вместе с тем создаются торжественные произведения. В 1948 году была создана «Юбилейная скатерть», украшенная гербом республики, цифрами «1923–1948», звездами, а на углах — инструментом кантеле.





Значительные перемены в ассортименте предприятия произошли в 1960–1980-е годы, когда «Заонежская вышивка» перешла на машинное производство и стала сотрудничать с Научно-исследовательским институтом художественной промышленности. Ярким примером совместной работы художников и технологов являются экспериментальные «зашивки», комплекты домашнего текстиля.





В 1990-е годы на основе изучения музейных коллекций Москвы и Петрозаводска художник фабрики Т. Н. Могутина создает эскизы для панно «Птица Сирин», панно «Юбилейное», отличающиеся сложностью композиции, сочетанием машинной вышивки с ручными декоративными швами.



