Зимний фестиваль искусств в Москве будет посвящен 70-летию Башмета

Мероприятие будет посвящено 70-летию артиста, отметили в пресс-службе Министерства культуры РФ. На встрече в Минкультуры с главой ведомства Ольгой Любимовой музыкант рассказал о планах проведения в следующем году международных музыкальных фестивалей под собственным артистическим руководством в российских регионах.





Так, в Ярославле фестиваль пройдет уже в 15-й раз, в Хабаровске — в 12-й раз, в Самаре — в 13-й раз, Ростове-на-Дону — в 10-й. Также новые фестивали впервые планируют провести в Ростове Великом, Ленинградской и Псковской областях.









Юрий Башмет также поблагодарил Минкультуры за ежегодную поддержку Зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи.





Ранее стало известно, что 30 октября торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения российского философа и писателя Александра Зиновьева, прошел в Колонном зале Дома союзов в Москве. Юрий Башмет выстроил музыкальную программу вечера.





Фото: Pixabay