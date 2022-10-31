В Британии впервые снимут фильм в зале Палаты общин

31.10.2022
Фильм о премьер-министре Соединенного Королевства Гарольде Вильсоне, который был главой правительства в 1964-1970 годах и 1974-1976 годах, снимут в Палате общин — нижней палате парламента Великобритании. Об этом написала газета The Guardian.
Это первый случай в истории, когда кинокартину разрешили снять в Палате общин. Создателям ленты пришлось «проявить напористость и напрямую обратиться к спикеру палаты [Линдси Хойлу], а также к некоторым парламентариям», которые лично знали бывшего премьера, чтобы получить разрешение.
Фильм под названием «Призрак Гарольда Вильсона» будет снят в жанре политического триллера. Главную роль в картине сыграет британский актер Шон Дули.
В фильме будет рассказываться об обстоятельствах, приведших к отставке премьера во время второго срока на посту главы правительства Великобритании. По утверждению создателей фильма, лента найдет широкий отклик общественности, так как она имеет много параллелей с текущими проблемами.
Фото: Pixabay