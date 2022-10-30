Константин Хабенский: МХТ надеется стать примером для других театров в деле благотворительности

30.10.2022
Московский художественный театр (МХТ) им. Чехова, вводя в свой репертуар благотворительный спектакль «Поколение Маугли», собирается стать примером для других театров. Об этом сообщил художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
Он подчеркнул, что не знает всей истории театра, но за его жизнь это первый репертуарный спектакль, который носит благотворительный характер.
В репертуар театра им. Чехова спектакль «Поколение Маугли» вошел в этом сезоне. Это совместный благотворительный проект МХТ им. Чехова и Фонда Хабенского, благодаря которому дети и молодые взрослые с опухолями мозга получают необходимую медицинскую и реабилитационную помощь.
Показы на сцене МХТ состоялись 29 и 30 октября, ближайший ожидается 26 ноября.
В 2014-2016 годах спектакль шел в разных городах РФ. В «Поколении» играют больше сотни юных актеров, а также именитые профессионалы. Благотворительные сборы за все время показов составили больше 30 млн рублей, благодаря чему помощь получили 60 подопечных фонда.
Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова