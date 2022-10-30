Константин Хабенский: МХТ надеется стать примером для других театров в деле благотворительности

Он подчеркнул, что не знает всей истории театра, но за его жизнь это первый репертуарный спектакль, который носит благотворительный характер.





В репертуар театра им. Чехова спектакль «Поколение Маугли» вошел в этом сезоне. Это совместный благотворительный проект МХТ им. Чехова и Фонда Хабенского, благодаря которому дети и молодые взрослые с опухолями мозга получают необходимую медицинскую и реабилитационную помощь.





Показы на сцене МХТ состоялись 29 и 30 октября, ближайший ожидается 26 ноября.





В 2014-2016 годах спектакль шел в разных городах РФ. В «Поколении» играют больше сотни юных актеров, а также именитые профессионалы. Благотворительные сборы за все время показов составили больше 30 млн рублей, благодаря чему помощь получили 60 подопечных фонда.





Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова