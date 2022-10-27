Дети выбрали лучшего режиссера на международном фестивале «Ноль плюс»

Победителем в номинации стал постановщик ленты «Невесомость» Иван Соснин из Екатеринбурга, сообщили «Моменты».





Для авторов особенно приятно, что за «Невесомость» проголосовали дети. Значит, для них картина стала важной, подчеркнула продюсер екатеринбургской студии Red Pepper Film Яна Шмайлова.





По сюжету мальчик Саша замыкается в себе, зависая в невесомости, после того как его родители разводятся. Он разрывается между мамой и папой, не находя у них поддержки. Со временем герой находит нового друга, благодаря чему его жизнь меняется.





Фестиваль короткометражного кино прошел в Тюмени. В конкурсе представили более 100 проектов из 35 стран, включая Аргентину, Грузию, Италию, Францию и др.





Ранее стало известно, что российский шортком «Батя» наградили за сценарий на киносмотре в Бильбао (Испания). Проект обращается к классической теме отцов и детей, противопоставляя взгляды на воспитание родителя родом из 90-х и его отца.





Фото: кадр из «Невесомости»