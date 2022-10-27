Космонавт Сергей Корсаков и группа Uma2rman покажут снятый в невесомости клип «Звезды»

Презентация клипа будет проходить 31 октября в Музее космонавтики в Москве.





«Космонавт-испытатель Сергей Корсаков, который в составе экипажа корабля „Союз МС-21“ весной 2022 года отправился на орбиту, снял видео, которое вошло в клип, а также исполнил песню „Звезды“, аккомпанируя себе на гитаре, которую доставили ему на грузовике „Прогресс МС-20“ летом 2022 года», — говорится в сообщении.





Ранее группа представила видеоклип на песню «Атомная любовь». Проект, который претендует на статус самого технологичного клипа группы, стал одной из самых дорогих работ музыкантов.





«Атомная любовь» — это многослойное видео, где каждый кадр, а в клипе их 80, состоит из нескольких изображений. Видео для фонов было позаимствовано из личных архивов Kinemotor и архивов компании Timelab.pro.





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