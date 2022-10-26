Хью Джекман рассказал, как принял решение вернуться к роли Росомахи

26.10.2022
Актеру понадобилось несколько лет на размышления о возвращении к образу культового персонажа. Об этом он сообщил в интервью Variety.
По его словам, желание сыграть Логана aka Росомаху «назревало давно». Ему «просто потребовалось больше времени, чтобы добраться» до этого решения. Окончательно актер его принял в августе, когда отдыхал на пляже со своей семьей.
Джекман поделился новостью с другом и исполнителем роли Дэдпула Райаном Рейнольдсом, который несколько лет уговаривал его сыграть вместе. К моменту звонка он уже сдался, поэтому решение Джекмана потрясло его друга.
Рейнольдс отмечал, что уже предлагал руководству Marvel идею об общем проекте с Росомахой и Дэдпулом, но это было невозможно. В этом году его мечты сбылись. Рейнольдс не только сыграет с близким другом — оба будут в образах культовых героев.
Подробности сюжета нового супергеройского экшна не разглашаются. По мнению Джекмана, фильм вряд ли назовут «Дэдпул 3» (хоть он и является триквелом) — Росомахе это понравится.
Фото: кадр из X-Men Origins: Wolverine