Sotheby’s планирует продать «Саломею» Рубенса за $35 млн

26.10.2022

Sotheby’s планирует продать «Саломею» Рубенса за $35 млн
Картину начала XVII века кисти нидерландского мастера выставят на торги в британском аукционном доме, сообщила Guardian.

Аукцион состоится в январе в Лондоне. Начальная стоимость полотна варьируется в пределах $25-35 млн, отмечает газета. Предполагается, что «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя» пополнит ряды наиболее дорогостоящих работ старых мастеров. В «Сотбис» ее назвали одним из сильнейших творений Питера П. Рубенса.

Предполагается, что картина написана примерно в 1609 году по возвращении автора во Фландрию. Около двух столетий она считалась пропавшей, а в конце ХХ века «Саломею» вновь открыли. Полотно изображает сюжет из Библии. Подобные темы были одними из главенствующих в творчестве фламандца вместе с сюжетами из мифов и истории, портретами и аллегориями. 

Фото: Pixabay