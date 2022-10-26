Sotheby’s планирует продать «Саломею» Рубенса за $35 млн

Картину начала XVII века кисти нидерландского мастера выставят на торги в британском аукционном доме...
Финал регионального конкурса состоится в Доме культуры в Лежневе, сообщает news1ivanovo со ссылкой н...
Список победителей премии 2022 года обнародовала в соцсетях Академия научной фантастики, фэнтези и...
Гостей приветствовала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, сообщается в пресс-...
О смерти французского автора сообщило агентство FP со ссылкой на искусствоведа Альфреда Пакмана. ...
Исполнительница покалечила музыканта и не заметила, что у него шла кровь. Об этом она рассказала S...
Картину начала XVII века кисти нидерландского мастера выставят на торги в британском аукционном доме...
Финал регионального конкурса состоится в Доме культуры в Лежневе, сообщает news1ivanovo со ссылкой н...
Список победителей премии 2022 года обнародовала в соцсетях Академия научной фантастики, фэнтези и...
Гостей приветствовала статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, сообщается в пресс-...
О смерти французского автора сообщило агентство FP со ссылкой на искусствоведа Альфреда Пакмана. ...
Кинокомпания Sony выложила на ютьюбе ролик по второму фильму французского драматурга и режиссера Ф...
Гастроли по Сибири и Заполярью продлились в течение пяти дней, сообщается в пресс-релизе Минкультуры...
Городской пейзаж кисти Адольфа Гитлера изрезали бензопилы, установленные в специальном аппарате, соо...
Голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» продлится до 31 октября, сообщила пресс-служба...
Руководители центра «РОСИЗО», Псковского музея-заповедника, музея-заповедника «Хмелита», музея-запов...
В беседе с The New York Times режиссер сравнил супергероев двух голливудских студий со студентами ...
Компания Central Partnership опубликовала на ютьюбе ролик по кинокартине о «странной игрушке» и др...
Режиссер и продюсер заменят на посту Уолтера Хамаду, покинувшего свой пост в октября. Об этом сооб...
В лучшем случае продолжение успешного ребута The Batman с Робертом Паттинсоном появится на широких э...
В рамках мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культурно-д...
Пианист Денис Мацуев исполнит фортепианные концерты Листа на сцене Зала Чайковского 30 окт...
Народный артист РФ Александр Розенбаум пожелал мира и здоровья гостям на своем сольном концерте в ...
Первый ролик по грядущему фильму Джеймса Ганна оказался на ютьюбе в некачественном формате до официа...
26.10.2022