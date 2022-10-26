Проекты о советской скульптуре, формировании русского иконостаса и традициях донского казачества: Российские музеи представили выставки 2023 года

Руководители центра «РОСИЗО», Псковского музея-заповедника, Музея-заповедника «Хмелита», Музея-заповедника «Михайловское» и Музея-заповедника Шолохова представили планы проектно-выставочной деятельности на 2023 год. Презентации заслушали статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова.

Как сообщила генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова, в предстоящем году у музея запланировано 25 выставок, включая 11 стационарных, и 18 мероприятий.

Среди крупных проектов центра – выставка об истории русского балета. Экспозиция расскажет о знаменитых артистах и хореографах, сформировавших отечественный балет, о балетной музыке и знаменитой системе балетного образования, а также о невероятных физических нагрузках и труде великих российских танцовщиков. Откроется выставка в феврале в Центральном Манеже в Санкт-Петербурге. Не менее значимым проектом станет выставка к 140-летию Павла Филонова. Проект расскажет о формировании главной идеи Филонова – идеологии мирового расцвета, о философских, религиозных и социально-политических основаниях его творчества. В коллекцию вошли предметы из собрания Русского музея. Ольга Галактионова напомнила, что Русский музей в июне 2023 года также представит выставку работ учеников живописца, участников Объединения мастеров аналитического искусства «Школа Филонова».

Кроме того, РОСИЗО ждет обширная региональная деятельность. Готовится 14 передвижных выставок. Так, в калужском Музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского откроется выставка, посвященная развитию отечественной науки, «Эксперимент в космосе». Пейзажные мотивы в изделиях из керамики и на гобеленах дополнены графическими пейзажами покажет выставка «Образы России. Времена года» в Орловском областном художественном музее. К 80-летию Сталинградской битвы в Волгограде стартует выставка произведений живописи и графики, созданных непосредственно во время боев за город, проект будет сопровождаться большой видеоинсталляцией, отражающей хронику событий.

Важной частью выставочной деятельности РОСИЗО также станут проекты о советском искусстве. Творческая эволюция советской скульптуры 1917–1937 годов буде отражена в выставке «17/37. Советская скульптура. Золотой век», которая будет проходить с марта по май в Новом Манеже. Монументальное искусство и исследование художественного опыта советского и постсоветского периодов представят в экспозиции ««Большая живопись. Монументальное искусство Москвы» в Музее Москвы. В Ивановском областном художественном музее откроется проект «Город Солнца» об искусстве соцреализма 1930-х.

Как рассказала генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова, в 2022 году завершилась реставрация Поганкиных палат XVII века. У учреждения появилось 28 новых выставочных залов площадью 1700 кв. метров. Здесь и на других площадках музея-заповедника в будущем году планируется провести 56 выставочных мероприятий.

Крупной выставкой станет экспозиция «Музей Псковского археологического общества», которая познакомит посетителей с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX – начала XX вв. Псковский музей-заповедник также представит проект «Псков и Московское государство». Выставка покажет особенности формирования высокого русского иконостаса и расскажет о культуре древнего Пскова на примере памятников иконописи XVI в., о роле древнего города-форпоста в развитии общерусского искусства в середине – второй половине XVI в. Среди экспонатов – ансамбль алтарной преграды ц. Николы со Усохи (1536 г.): 5 икон деисусного чина, 4 иконы пророческого чина, 8 икон праздничного чина, полихромная деревянная скульптура, предметы декоративно прикладного-искусства, иконы XVI в.

В рамках Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента России в 2023 году, музей готовит совместный с Российским союзом художников проект «Учитель и ученики». С целью популяризации культуры малых народов в партнерстве с Владимиро-суздальским музеем-заповедников планируется выставка «По платью видно, кто идет. Костюм и украшения народа сету (сето)». К 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Псковский музей-заповедник и Музей истории города Печоры откроют выставку «Дом пресвятой Богородицы».

Директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Ольга Анистратенко поделилась планом подготовки выставки о Гражданской войне на Дону и возрождении донского казачества и его традиций «Не осудите, братья, брата». Основой экспозиции станет сюжет третьей книги романа-эпопеи «Тихий Дон». Помимо классической экскурсии в выставку планируется включить и элементы театрализации. В Шолохов-центре в Ростове-на-Дону с апреля по сентябрь пройдет выставка «М. А. Шолохов. Чувствовать». Проект станет попыткой проанализировать творчество писателя через цветовые решения. В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» в станице Вёшенская покажут выставку «Взгляд из будущего: хроники советского быта». Экспозиция будет разделена на 4 части: «Кухня», «Гостиная», «Досуг» и «Летние каникулы советских пионеров».

Свои проекты на выставочную детальность в 2023 году представил и директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Так, Михайловское планирует провести 35 выставок, в том числе проект «Хранители Михайловского» о просветительской деятельности хранителей заповедных пушкинских мест в XX веке, выставка «Очарованный чудом» о творчестве ленинградского графика, мастера офорта, народного художника РСФСР Василии Звонцове. Иллюстрации Юрия Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» представят на выставке «Собранье пестрых глав».

Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита» готовит проекты о творчестве великого русского драматурга и его вкладе в отечественную дипломатию. Об этом рассказала генеральный директор музея Надежда Кулакова. Сцены из спектаклей «Горе от ума» будут представлены в экспозиции «Грибоедов и театр». Среди экспонатов – афиши из собрания Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина. Дипломатические документы, письма, гравюры и редкие фотографии покажут на выставке «Его работа – подвиг вечный, В его руках – судьба страны». Она пройдет в Государственном мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области. Ко дню единения России и Беларуси в Оршанской городской художественной галерее В. А. Громыко откроется выставка «Усадьба «Хмелита» глазами Российских художников». В Казахстане музей представит выставку о жизни драматурга «Грибоедов как явление».

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