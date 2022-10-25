В новом сезоне «Поколение Маугли» пополнит репертуар МХТ имени Чехова

30 октября на сцене Московского Художественного театра состоится показ благотворительной постановки Константина Хабенского, сообщила пресс-служба учреждения.





В предыдущие годы совместный проект МХТ им. А.П. Чехова и Фонда Хабенского, помогающего детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, можно было увидеть на разных площадках. Осев на сцене МХТ, спектакль не утратил благотворительной направленности — покупатели билетов будут поддерживать подопечных БФ Хабенского. О полученной помощи можно будет узнавать в разделе на сайте театра.





По словам режиссера и актера проекта, идея постановки появилась в 2013 году на фестивале «Оперение». Хабенский назвал одним из самых важных моментов постановки слова персонажа, который называет самым сложным — жертвование собой ради других.





Спектакль возобновили в прошлом году. В 2014-2016 годах он шел в разных городах РФ. В «Поколении» играют больше сотни юных актеров, а также именитые профессионалы. Благотворительные сборы за все время показов составили больше 30 млн рублей, благодаря чему помощь получили 60 подопечных фонда.





Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова