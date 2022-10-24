Актер Тиль Швайгер исполнит роль отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме

24.10.2022

Актер Тиль Швайгер исполнит роль отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме

Немецкий актер Тиль Швайгер, известный по картинам «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки», исполнит роль в российско-немецком фильме «Шпион». Лента будет основана на реальных событиях, информирует ФАН.

Режиссером картины станет Томас Ян. На экране Швайгер перевоплотится в отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера. В настоящий момент ведутся поиски актрисы на роль восьмилетней Меркель.

Производство фильма стартовало еще в 2019 году. На главные роли в ленте также претендуют Иван Янковский и Константин Крюков. Сценаристами проекта должны стать Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань и Томас Ян.

Отцом Меркель являлся Хорст Каснер. Он имел польские корни и являлся слушателем факультета богословия Гейдельбергского и Гамбургского университетов.

Фото: скриншот