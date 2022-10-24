Актер Тиль Швайгер исполнит роль отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме

Немецкий актер Тиль Швайгер, известный по картинам «Достучаться до небес» и «Бесславн...
Певец Сергей Галанин и его группа «СерьГа» продемонстрировали клип на песню о судьбе Донбасса «Будем...
Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) будет проходить в Суздале Владимирской обла...
Премьера спектакля, который повествует о судьбе писателя Петра Ершова, пройдет в декабре в То...
Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере детектива «Решение уйти» Пака Чхан-ука, получившего приз...
Немецкий актер Тиль Швайгер, известный по картинам «Достучаться до небес» и «Бесславн...
Певец Сергей Галанин и его группа «СерьГа» продемонстрировали клип на песню о судьбе Донбасса «Будем...
Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) будет проходить в Суздале Владимирской обла...
Премьера спектакля, который повествует о судьбе писателя Петра Ершова, пройдет в декабре в То...
Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере детектива «Решение уйти» Пака Чхан-ука, получившего приз...
В Луганской Народной Республике планируются съемки сериала по роману Захара Прилепина «Ополченский...
Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило профессиональный стандарт «Специалист по библиот...
С 23 по 26 ноября 2022 года в Красноярском крае пройдет Фестиваль профессиональных оркестров национа...
Причиной смерти шотландского актера Робби Колтрейна, известного по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о ...
Свыше 150 артистов из 20 стран примут участие в Международном фестивале циркового искусства «Без гра...
Национальная театральная школа начала занятия для 44 сотрудников учреждений культуры ...
Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин планирует в январе 2024 года выпуст...
Российский музыковед и музыкальный критик, заслуженный деятель искусств России Михаил...
Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 99,5 млн рубле...
Сценарист Бо Демайо входил в команду создателей сериала «Ведьмак». По словам сценарис...
Юбилейный вечер режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа про...
Воздушная гимнастка Большого Московского цирка Татьяна Беликова, выступившая с номером на ремнях, ...
Премьера художественного фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли состоялась в воскресенье ...
Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88...
Певец Канье Уэст заявил, что режиссер Квентин Тарантино украл у него идею для клипа, вылившуюся в ...
24.10.2022