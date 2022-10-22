В Санкт-Петербурге проведут фестиваль «Земля детей»

22.10.2022

В Санкт-Петербурге проведут фестиваль «Земля детей»

Музыкальный фестиваль «Земля детей» в 32-й раз откроется в субботу в Петербурге и продлится до 7 ноября. Его главная особенность в том, что сами дети исполняют сочиненную для них музыку, а также дебютируют как композиторы.

«Юные музыканты, солисты и ансамбли, детские хоровые, оркестровые и театральные коллективы выступают в лучших концертных залах Санкт-Петербурга. Тематические концертные программы включают в себя произведения мировой классики, музыку петербургских композиторов, адресованную детям, а также знакомят слушателей с творчеством юных авторов», — рассказали в пресс-службе фестиваля, организованного Союзом композиторов Санкт-Петербурга при поддержке Музыкального фонда северной столицы.

Важной частью музыкального праздника, как и в прошлые годы, станут конкурс фортепианных дуэтов «Брат и сестра» имени Любови Брук и конкурс «Я — композитор» имени Валерия Гаврилина. 

Фото: Pixabay