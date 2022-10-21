Фильм о Джо Байдене «Год первый: Политическая одиссея» вышел на HBO

Режиссером картины стал лауреат престижной премии «Эмми» Джон Маджио. Картина говорит о главных этапах и вызовах, с которыми столкнулась администрация президента в период с 20 января 2021 года по 1 марта 2022 года.





Среди них — пандемия коронавируса, кризис в Афганистане, отношения с КНР и Европой, а также ситуация с Россией.





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