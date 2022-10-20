Бахрушинский музей откроет доступ к материалам времен Великой Отечественной

Десятки ранее не публиковавшихся документов из фондов Театрального музея будут доступны на сайте проекта «Фронтовые дороги театра», сообщили в Минкультуры РФ.





Впервые в «цифре» будет представлен журнал выдачи дневников артистам фронтовых бригад. «Сегодня эти 60 сохранившихся рукописных листов с расписками о получении дневников — подлинные свидетельства поддержки наших бойцов театральной общественностью в годы войны», — отметила директор учреждения Кристина Трубинова.





Пользователи узнают истории побывавших на фронте артистов — солистки Большого театра Галины Нечаевой и бригадира фронтовой бригады БДТ Георгия Самойлова — из чудом сохранившейся расшифровки. Они увидят альбом со снимками, представляющими жизнь музея в военное время, а также познакомятся с дневником фронтового театра «Искра» за 1941-1945 годы.





В доступе появятся фото, афиши, программы фронтовых бригад нескольких театров и концертной бригады НКВД, фронтовые газеты со статьями о выступлениях, материалы о спектаклях военных лет и фотоснимки постановок, а также портреты сотрудников Театрального музея, трудившихся в годы войны.





Фото: Бахрушинский музей