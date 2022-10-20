В Сети появился тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Режиссером картины станет Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию. Премьера запланирована на 2023 год.





Новый фильм будет основан на истории «Сайлент Хилл 2». По словам продюсера Виктора Хадиды, экранизация психологического хоррора будет создана в стилистике видеоигр.





Первый «Сайлент Хилл» вышел на экраны 21 апреля 2006 года.





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