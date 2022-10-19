Эзре Миллеру грозит 26 лет тюрьмы за кражу алкоголя со взломом

19.10.2022

Эзре Миллеру грозит 26 лет тюрьмы за кражу алкоголя со взломом
На последнем судебном заседании актер не признал вину за вменяемые преступления, сообщил Deadline.

Тюремный срок и штраф в 2 тысячи долларов грозит звезде «Флэша» и «Фантастических тварей» в штате Вермонт, где произошла кража со взломом. 

По заявлению полиции Вермонта, записи с камер видеонаблюдения и допросы стали основанием для обвинения Миллера в тяжком преступлении — проникновении в незанятое жилище с последующей мелкой кражей. Актер проник в дом и вынес из него три бутылки с джином, водкой и ромом.

Суд запретил актеру приближаться к владельцу помещения, во взломе которого он обвиняется, и к еще одному жителю Вермонта. Ему нельзя контактировать с ними любыми способами и оскорблять их. Это одно из пяти условий освобождения Миллера, с которыми он согласился, чтобы сохранить возможность сниматься в многомиллионных блокбастерах DC, указало издание.

Следующее заседание назначено на 13 января.

Фото: кадр из фильма «Лига справедливости»