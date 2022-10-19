Эзре Миллеру грозит 26 лет тюрьмы за кражу алкоголя со взломом

На последнем судебном заседании актер не признал вину за вменяемые преступления, сообщил Deadline.





Тюремный срок и штраф в 2 тысячи долларов грозит звезде «Флэша» и «Фантастических тварей» в штате Вермонт, где произошла кража со взломом.





По заявлению полиции Вермонта, записи с камер видеонаблюдения и допросы стали основанием для обвинения Миллера в тяжком преступлении — проникновении в незанятое жилище с последующей мелкой кражей. Актер проник в дом и вынес из него три бутылки с джином, водкой и ромом.





Суд запретил актеру приближаться к владельцу помещения, во взломе которого он обвиняется, и к еще одному жителю Вермонта. Ему нельзя контактировать с ними любыми способами и оскорблять их. Это одно из пяти условий освобождения Миллера, с которыми он согласился, чтобы сохранить возможность сниматься в многомиллионных блокбастерах DC, указало издание.





Следующее заседание назначено на 13 января.





Фото: кадр из фильма «Лига справедливости»