Чарли Кокс рассказал об отличиях Сорвиголовы в шоу Netflix и Disney+

Исполнитель роли Daredevil прокомментировал возвращение к персонажу в киновселенной Marvel в интервью Variety.





Чарли Кокс впервые сыграл Сорвиголову в одноименном сериале от «Нетфликса» 2015-2018 гг. В прошлом году герой появился уже в киновселенной «Марвел», в последнем «Человеке-пауке». А в этом году — в сериале «Женщина-Халк». Ожидается, что Кокс вернется к роли в будущем сериале «Эхо» в 2023 году и сольном шоу «Сорвиголова: Рожденный заново» в 2024-м.





Теперь у Мэтта Мердока есть новый костюм в желтом цвете, что ближе к ранним комиксам, а также новый романтический интерес к героине Татьяне Маслани — адвокатессе Дженнифер Уолтер aka She-Hulk.





По словам Кокса, ранее ему не доводилось исследовать «легкость», которая существует в комиксах о Сорвиголове. Он подчеркнул, что сериальная версия истории персонажа больше подходит для взрослых. При этом даже в серьезных условиях можно найти место для юмора.





Участие в She-Hulk помогло поместить героя в более веселый мир и посмотреть, как он вписывается в него. По словам Кокса, он хотел проверить, не стал ли его герой «предметом для шуток» из-за его чрезмерной серьезности, а также сохранил ли он харизму, обаяние и остроумие. Актер добавил, что не знает, будет ли этот эксперимент иметь влияние на «Рожденного заново».





Фото: кадр из сериала Daredevil