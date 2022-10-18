«Евровидение» потеряет 500 тысяч евро без участия России

18.10.2022

«Евровидение» потеряет 500 тысяч евро без участия России
Выпадающие доходы песенного конкурса после отстранения РФ подсчитала газета «КП».

По ее данным, ежегодный взнос Москвы за участие в Eurovision составлял около 500 тысяч евро (30 млн рублей), что сопоставимо со сборами Лондона, Парижа и Берлина. 

В этом году организаторы не допустили РФ до конкурса из-за начала СВО, а ее взнос перераспределили между остальными странами-участницами. Размер регистрационной оплаты высчитывается на основании разных данных — от ВВП страны до числа зрителей национального вещателя. 

Черногория и Северная Македония уже отказались от проекта 2023 года, в том числе из-за слишком высоких сборов. В первой стране также сослались на дорогое проживание в Ливерпуле и отсутствие спонсоров, во второй — на энергетический кризис. 

Следующий конкурс примет Соединенное Королевство.

Фото: Pixabay