«Евровидение» потеряет 500 тысяч евро без участия России

Выпадающие доходы песенного конкурса после отстранения РФ подсчитала газета «КП».





По ее данным, ежегодный взнос Москвы за участие в Eurovision составлял около 500 тысяч евро (30 млн рублей), что сопоставимо со сборами Лондона, Парижа и Берлина.





В этом году организаторы не допустили РФ до конкурса из-за начала СВО, а ее взнос перераспределили между остальными странами-участницами. Размер регистрационной оплаты высчитывается на основании разных данных — от ВВП страны до числа зрителей национального вещателя.





Черногория и Северная Македония уже отказались от проекта 2023 года, в том числе из-за слишком высоких сборов. В первой стране также сослались на дорогое проживание в Ливерпуле и отсутствие спонсоров, во второй — на энергетический кризис.





Следующий конкурс примет Соединенное Королевство.





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