Оригиналы работ Веласкеса и Гойи привезли в Екатеринбург

18.10.2022

Оригиналы работ Веласкеса и Гойи привезли в Екатеринбург

Оригиналы картин испанских художников доставили в Екатеринбург из Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает «Культуромания».

В числе привезенных экспонатов — картины испанского художника XVIII века Франсиско Гойи, полотна Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо и др.

Также из Эрмитажа на выставку доставили работы оружейников и мастеров декоративно-прикладного искусства XIV–XIX веков.

Выставка одного шедевра и экспозиция «Искусство Испании» будут работать в центре «Эрмитаж-Урал» с 26 октября по 26 марта.

Фото: Pixabay