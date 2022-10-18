Оригиналы работ Веласкеса и Гойи привезли в Екатеринбург

В числе привезенных экспонатов — картины испанского художника XVIII века Франсиско Гойи, полотна Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо и др.





Также из Эрмитажа на выставку доставили работы оружейников и мастеров декоративно-прикладного искусства XIV–XIX веков.





Выставка одного шедевра и экспозиция «Искусство Испании» будут работать в центре «Эрмитаж-Урал» с 26 октября по 26 марта.





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