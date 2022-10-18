Министерство культуры представило в Совете Федерации планы по выходу в прокат отечественных фильмов

До конца 2022 года запланирован выход в прокат 57 российских релизов, в том числе 21 новинки при поддержке Минкультуры России. Количество вышедших за год картин, таким образом, может составить 228, тогда как в 2021 году вышло 186 российских фильмов. Об этом на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Сохранение бизнес-процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций» сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко. Встречу провел заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын.

По данным Минкультуры России, в настоящее время в Российской Федерации регулярный кинопоказ проводят 2 136 кинотеатров и 5 319 кинозалов. В период с первой недели 2022 года количество кинотеатров сократилось на 11,5% (277 кинотеатров), кинозалов – на 11,3% (679). При этом по регистрационным данным ЕАИС официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43.

Говоря о мерах поддержки кинопроката, Дмитрий Давиденко отметил, что главной из них Министерство видит увеличение производства национального контента.

«Именно эта задача является приоритетной для Министерства культуры. В связи с дополнительной поддержкой правительства 5,5 млрд рублей на кинопроизводство национальных фильмов, Министерство и Фонд кино смогли поддержать в производстве больше фильмов. В свою очередь, мы ожидаем от киносетей большей активности в прокате именно отечественных картин. Кроме того, хорошей поддержкой для кинотеатров могла бы стать Пушкинская карта, которая распространяется на отечественные фильмы и ресурс которой далеко не исчерпан», – отметил он.

Доля национальных фильмов в российском прокате в 2022 году к настоящему моменту составила 54,3%, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года (50,1%). Кассовые сборы отечественных фильмов, производство которых поддержано государством, составили уже 6,9 млрд рублей (в 2021 году – 8,3 млрд рублей). На сеансы фильмов было продано 25,0 млн билетов (в 2021 году 31,1 млн).

В 2022 году государство поддержит больше проектов национальных фильмов как по линии Минкультуры России (70 игровых полнометражных фильмов), так и Фонда кино (не менее 23 новых проектов зрительского кино для широкой аудитории). Проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производства национальных фильмов. Таким образом, в 2023 году Минкультуры России будут выделены 11,6 млрд рублей (в 2024 и 2025 – 12,28 млрд рублей ежегодно), в том числе 7,6 млрд рублей ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино (в 2023 году не менее 25 проектов, в 2024 -м – 30, 2025-м – 35).

Программа «Пушкинская карта» обеспечила приток молодой аудитории в кинотеатры страны: за 8 месяцев реализации программы (с февраля по сентябрь) посещаемость российских фильмов по Пушкинской карте обеспечила 21,6% в сборах российских фильмов, было продано 3,58 млн билетов, сборы от которых составили более 1,16 млрд рублей. Также Минкультуры России и Фондом кино осуществляется поддержка проката национальных фильмов.

Вместе с тем, директор департамента кинематографии отметил, что вопрос поддержки должен решаться системно, в том числе ведомство ждет конкретных предложений от игроков отрасли. Дмитрий Давиденко подчеркнул, что единого мнения у представителей профессионального сообщества на сегодняшний момент нет, а идей по мерам поддержки до сих пор не поступало.

Ранее, на заседании Комитета Государственной думы по культуре 12 октября, вопрос о возможности введения принудительного лицензирования был поднят депутатом Государственной думы Дмитрием Кузнецовым. По словам депутата, представители киносетей предлагают принудительное лицензирование зарубежных кинолент. Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что предложение является личным мнением депутата Дмитрия Кузнецова.

Фото: Минкультуры РФ