В Красноярске будет создан творческий кластер в 2024 году

18.10.2022

В Красноярске будет создан творческий кластер в 2024 году

Творческий кластер, включающий в себя хореографический колледж с учебным театром и центр креативных индустрий, создадут в 2024 году на Предмостной площади, основной площади правобережья в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС министр культуры региона Аркадий Зинов.

«Я очень надеюсь, что проектирование и строительство начнется в этом году», — сказал Зинов, добавив, что строительство займет порядка двух лет.

Кластер будет включать в себя Красноярский хореографический колледж с учебным театром и Международный центр креативных индустрий «Поздеев-центр», который в свою очередь будет включать в себя многофункциональную культурную площадку и центр креативного развития жителей.

По мнению министра культуры, реализация проекта преобразит Предмостную площадь и уравновесит количество культурных заведений между правым и левым берегом Красноярска.

Фото: Pixabay