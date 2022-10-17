Ведущей третьего сезона шоу «Суперстар» станет Лолита

17.10.2022

Певица Лолита Милявская и журналист Вадим Такменев вернутся в проект в прежнем качестве, пишет «7 дней».

По словам исполнительницы, «Суперстар» предоставит возможность ее коллегам, бывших популярными в 1980-е, 1990-е или 2000-е годы, вновь привлечь внимание аудитории. По этой причине артисты будут выкладываться на все 100% и удивлять зрителей, за чем будет интересно наблюдать, подчеркнула ведущая.

Участницами третьего сезона станут Роксана Бабаян, Ирина Салтыкова, Катя Лель и еще семь исполнителей. Каждая серия шоу будет тематической: артисты исполнят собственные хиты, композиции в память об умерших друзьях, свои любимые песни и т.д. Со второго выпуска шоу будет покидать участник с наименьшим числом баллов. 

Выступления оценят судьи, знакомые по второму сезону: Маша Распутина, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Сергей Соседов. Как отметил Такменев, жюри конкурса никому не подчиняется, что создает особенную драйвовую атмосферу.

Первый выпуск выйдет в эфир в ноябре.
Фото: Pixabay