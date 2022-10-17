Ведущей третьего сезона шоу «Суперстар» станет Лолита

Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютиру...
Фрэнк Дульгер приступил к выполнению обязанностей шоураннера в сериале «Конкордия», сообщил Variet...
Принять участие в мероприятиях могут участники конкурсной программы и все желающие молодые люди, инт...
На вокальный конкурс в Ливерпуль не приедут представители Черногории и Северной Македонии, сообщае...
Новый музыкальный проект на фестивальной карте Северной столицы познакомит публику с неизвестными ...
Певица Лолита Милявская и журналист Вадим Такменев вернутся в проект в прежнем качестве, пишет «7 ...
Роликом по продолжению сериала о супругах-убийцах поделился стриминговый сервис Kion, где дебютиру...
Фрэнк Дульгер приступил к выполнению обязанностей шоураннера в сериале «Конкордия», сообщил Variet...
Принять участие в мероприятиях могут участники конкурсной программы и все желающие молодые люди, инт...
На вокальный конкурс в Ливерпуль не приедут представители Черногории и Северной Македонии, сообщае...
Новый музыкальный проект на фестивальной карте Северной столицы познакомит публику с неизвестными ...
Поклонники оценили композицию, релиз которой состоялся 14 октября. Видео появилось на ютьюбе певца, ...
Окружение Карла III обвинило сериал Netflix о правлении Елизаветы II в клевете на нынешнего монарха,...
Показ спектакля прошел 17 октября в ДК «Кучино» в Мособласти с участием главы Минкультуры РФ Ольги Л...
Прием заявок на конкурс, учрежденный Российским музыкальным союзом, завершен. Об этом сообщили орг...
О нововведениях в фильме в интервью Vanity Fair рассказала исполнительница главной роли Рэйчел Зегле...
Предприниматели узнали о подходах и методах создания новых креативных продуктов и управлении правами...
В Минске прошли Дни духовной культуры РФ. Российскую делегацию возглавила статс-секретарь — заммин...
Глава РФ Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве соответствующие нормы, ...
Блогер Дава (Давид Манукян) и другие герои мистической игры будут состязаться за 5 млн рублей, сообщ...
За две недели с премьеры российский фильм заработал около 311 млн рублей, сообщил «БК». ...
В рамках нацпроекта «Культура», который начал реализовываться в 2019 году, в России отремонтировал...
18 октября в областном центре в Иванове состоится уникальная лекция, посвященная искусству на грани ...
Фанаты серии фильмов «Гарри Поттер» почтили память актера Робби Колтрейна, сыгравшего роль Хагрида...
17.10.2022