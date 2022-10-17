505 школ искусств обновили в России за три года

В рамках нацпроекта «Культура», который начал реализовываться в 2019 году, в России отремонтировали более 500 школ искусств. 505-й по счету стала детская школа искусств в Арске (Татарстан).





Согласно древним преданиям, основателем Арска, северного форпоста Казанского ханства, был хан Батый. В XIII веке по его указу на берегу реки Казанки было заложено поселение, о котором русские летописи впервые упомянули в 1497 году.





Арск известен еще и как родина великого татарского поэта, создателя национального литературного языка Габдуллы Тукая. «Татарский Пушкин» родился в семье муллы в селении Кушлауч, где сейчас открыт дом-музей поэта.





Детская школа искусств открылась в Арске в 1963 году — через год она отметит свое 60-летие. Сейчас на музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделениях Арской ДШИ учатся более 800 детей, многие из них стремятся продолжить обучение в художественных и музыкальных училищах и вузах.





В рамках нацпроекта «Культура» в Арской детской школе искусств в 2022 году был проведен капитальный ремонт здания на сумму 19,9 млн рублей. Кроме того, в школе была обновлена материально-техническая база — куплены новые музыкальные инструменты, оборудование и литература на сумму 7,3 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.





«Безусловно, главное здесь — это дети, которые получают любовь к искусству и начальное образование в этом направлении, это радует, — отметила замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, посетившая Арскую школу искусств в ходе рабочего визита в столицу Татарстана. — Хочется сказать, что Татарстан — лидер в той области нацпроекта "Культура", которая касается детских школ искусств, в республике их двадцать восемь, к концу года будет отремонтировано двадцать шесть. Это важное направление, и нам, конечно, хочется его продолжать».





Газете «Культура» Надежда Преподобная сказала, что считает очень важным дать ребенку возможность развиваться творчески: «Я сама в детстве рисовала, это было достаточно серьезное увлечение и я к нему возвращаюсь, когда у меня есть время».





Фото: Минкультуры РФ