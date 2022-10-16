Экспозицию со сбитым с дома Лишневского Мефистофелем представят петербуржцам в ноябре

Фрагменты произведения передали из отдела полиции, где их хранили как вещественное доказательство, в местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.





Благодаря специалистам компании «Союз экспертов Северо-Запад» части барельефа отсканировали.





Параллельно шла работа по оформлению экспозиции. По словам куратора выставки Елены Кононенко, открытие может состояться в конце октября.





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