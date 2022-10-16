Экспозицию со сбитым с дома Лишневского Мефистофелем представят петербуржцам в ноябре

16.10.2022

Экспозицию со сбитым с дома Лишневского Мефистофелем представят петербуржцам в ноябре

Барельеф Мефистофеля, несколько лет назад сбитый с дома № 24 на Лахтинской улице, представят на экспозиции в Центре культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского на Захарьевской улице. Об этом сообщает издание «Невские новости». 

Фрагменты произведения передали из отдела полиции, где их хранили как вещественное доказательство, в местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Благодаря специалистам компании «Союз экспертов Северо-Запад» части барельефа отсканировали.

Параллельно шла работа по оформлению экспозиции. По словам куратора выставки Елены Кононенко, открытие может состояться в конце октября.

Фото: скриншот