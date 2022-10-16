Экспозицию со сбитым с дома Лишневского Мефистофелем представят петербуржцам в ноябре

В рамках нацпроекта «Культура» в России отремонтировано более 500 детских школ искусств. Об этом зая...
Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов уме...
Премьера одноактных балетов ХХ века «Кармен-сюита» и «Призрачный бал» состоялась в Ро...
Финал Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных сил РФ, других силовых стру...
Министерство культуры Татарстана подготовило заявки на создание в регионе двух новых школ креативн...
В рамках нацпроекта «Культура» в России отремонтировано более 500 детских школ искусств. Об этом зая...
Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов уме...
Премьера одноактных балетов ХХ века «Кармен-сюита» и «Призрачный бал» состоялась в Ро...
Финал Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных сил РФ, других силовых стру...
Министерство культуры Татарстана подготовило заявки на создание в регионе двух новых школ креативн...
Министерство культуры РФ сформирует список участников рабочей группы по вопросам импортозамещения ...
Мировая премьера кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио» художественного руководителя ...
Народный артист СССР Юрий Башмет выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» в поддержку пр...
«Реквием» Джузеппе Верди памяти Дмитрия Хворостовского прозвучит на Новой сцене Мариинского театра...
Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина представит...
VI Фестиваль «Чайковский.spb.ru» открывается в воскресенье в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Ш...
Актриса присоединилась к касту фильма по книге Мэйсона Дивера, который снимет Томми Дорфман. Об этом...
Юбилейное мероприятие состоится с 28 октября по 2 ноября в Концертном зале Мариинского театра в Пе...
Двум девушкам предъявили обвинения в нанесении ущерба раме картины нидерландского художника стоимост...
Актриса театра и кино ушла из жизни в возрасте 53 лет, сообщила «РГ» без уточнения источников. ...
Британский актер подписал соглашение об участии в новом сериале по киновселенной «Марвел», сообщил...
Хелена Тейлор, подарившая голос главной героине экшн-слэшера, раскрыла в соцсетях подробности свое...
На создание учреждения из федеральной казны направили более 53 млн рублей, сообщили в Минкультуры РФ...
16.10.2022