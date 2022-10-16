В Центральном доме Российской армии состоялся финал фестиваля военной песни «Катюша»

16.10.2022
Финал Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных сил РФ, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша-2022» состоялся в Центральном доме Российской армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«14 октября в доме на Суворовской площади состоялся финал 17-го всероссийского фестиваля „Катюша“. Фестиваль в очередной раз подтвердил статус всероссийского, в нем приняли участие исполнители из самых разных уголков страны — от Санкт-Петербурга до Хабаровска», — говорится в сообщении военного ведомства.
Участники «Катюши» — военнослужащие Минобороны и других силовых структур России, курсанты военных вузов, гражданский персонал, ветераны ВС РФ, а также члены их семей. Многие из исполнителей уже участвовали в мероприятиях, которые проводятся для участников спецоперации, а также призванных в ряды ВС РФ в ходе частичной мобилизации.
Фото: Pixabay