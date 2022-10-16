В Центральном доме Российской армии состоялся финал фестиваля военной песни «Катюша»

«14 октября в доме на Суворовской площади состоялся финал 17-го всероссийского фестиваля „Катюша“. Фестиваль в очередной раз подтвердил статус всероссийского, в нем приняли участие исполнители из самых разных уголков страны — от Санкт-Петербурга до Хабаровска», — говорится в сообщении военного ведомства.





Участники «Катюши» — военнослужащие Минобороны и других силовых структур России, курсанты военных вузов, гражданский персонал, ветераны ВС РФ, а также члены их семей. Многие из исполнителей уже участвовали в мероприятиях, которые проводятся для участников спецоперации, а также призванных в ряды ВС РФ в ходе частичной мобилизации.





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