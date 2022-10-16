Минкультуры РФ организует рабочую группу по импортозамещению на следующей неделе

«У нас уже есть общее понимание, по крайней мере, по костяку этой рабочей группы, — сказала она. — Список у нас формируется, я думаю, что за будущую неделю мы его подготовим с коллегами». Замминистра уточнила, что в рабочую группу войдут представители профильных департаментов и министерств, а также федеральных подведомственных учреждений и производителей.





Ожидается, что в работе группы примут участие Министерство промышленности и торговли и Минцифры РФ. «Это те, безусловно, без кого мы не сможем. Минпромторг — держатель информационного ресурса „Биржа импортозамещения“, которым мы уже пользуемся активно и регионам предлагаем. Ну и, соответственно, Минцифры, учитывая, что очень много есть вопросов по анимации и не только, где нам необходимо разрабатывать собственное программное обеспечение», — пояснила она. Преподобная добавила, что в рабочую группу могут войти руководители подведомственных министерству учреждений культуры. «Это те, чье мнение авторитетно, кто много лет на своем месте и управляет объектом во всех смыслах», — отметила замминистра.





Фото: Минкультуры РФ

