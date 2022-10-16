Минкультуры РФ организует рабочую группу по импортозамещению на следующей неделе

16.10.2022

Минкультуры РФ организует рабочую группу по импортозамещению на следующей неделе

Министерство культуры РФ сформирует список участников рабочей группы по вопросам импортозамещения к концу следующей недели, первое заседание состоится в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

«У нас уже есть общее понимание, по крайней мере, по костяку этой рабочей группы, — сказала она. — Список у нас формируется, я думаю, что за будущую неделю мы его подготовим с коллегами». Замминистра уточнила, что в рабочую группу войдут представители профильных департаментов и министерств, а также федеральных подведомственных учреждений и производителей.

Ожидается, что в работе группы примут участие Министерство промышленности и торговли и Минцифры РФ. «Это те, безусловно, без кого мы не сможем. Минпромторг — держатель информационного ресурса „Биржа импортозамещения“, которым мы уже пользуемся активно и регионам предлагаем. Ну и, соответственно, Минцифры, учитывая, что очень много есть вопросов по анимации и не только, где нам необходимо разрабатывать собственное программное обеспечение», — пояснила она. Преподобная добавила, что в рабочую группу могут войти руководители подведомственных министерству учреждений культуры. «Это те, чье мнение авторитетно, кто много лет на своем месте и управляет объектом во всех смыслах», — отметила замминистра.

Фото: Минкультуры РФ