Александра Даддарио сыграет в экранизации I Wish You All The Best

Актриса присоединилась к касту фильма по книге Мэйсона Дивера, который снимет Томми Дорфман. Об этом сообщил Deadline.





В центре истории окажется подросток, который в результате конфликта с родителями переезжает к старшей замужней сестре. В новом доме и новой школе юноша исследует себя и отношения с другими людьми, открывая радости дружбы, близости с родными и любви.





За сценарий, режиссуру и продюсирование будет отвечать Дорфман. Кто сыграет главную роль — не сообщается. Фильм пока не обзавелся датой премьеры.





Минувшим летом НВО выпустил сериал «Белый лотос» с Александрой Даддарио, работу которой высоко оценили критики. В начале января 2023 года ее можно увидеть в сериальной адаптации «Мэйфейрских ведьм» Энн Росс.





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