Александра Даддарио сыграет в экранизации I Wish You All The Best

Актриса присоединилась к касту фильма по книге Мэйсона Дивера, который снимет Томми Дорфман. Об эт...
Юбилейное мероприятие состоится с 28 октября по 2 ноября в Концертном зале Мариинского театра в Пе...
Двум девушкам предъявили обвинения в нанесении ущерба раме картины нидерландского художника стоимо...
Актриса театра и кино ушла из жизни в возрасте 53 лет, сообщила «РГ» без уточнения источников. ...
Актриса присоединилась к касту фильма по книге Мэйсона Дивера, который снимет Томми Дорфман. Об эт...
Юбилейное мероприятие состоится с 28 октября по 2 ноября в Концертном зале Мариинского театра в Пе...
Двум девушкам предъявили обвинения в нанесении ущерба раме картины нидерландского художника стоимо...
Актриса театра и кино ушла из жизни в возрасте 53 лет, сообщила «РГ» без уточнения источников. ...
Британский актер подписал соглашение об участии в новом сериале по киновселенной «Марвел», сообщил...
Хелена Тейлор, подарившая голос главной героине экшн-слэшера, раскрыла в соцсетях подробности свое...
На создание учреждения из федеральной казны направили более 53 млн рублей, сообщили в Минкультуры РФ...
Американский певец Кори Тейлор приобрел бренд Famous Monsters, под которым планирует выпускать однои...
Музыкальный критик и телеведущий объяснил PopCornNews слова певицы о ее выступлениях на Дальнем Во...
Съемки сериала-приквела и второго фильма «Дюна» пройдут в Будапеште в одно время, сообщил Deadline...
Работу одного из самых дорогостоящих современных немецких художников «192 цвета» продали на торгах...
Исполнительница представила пластинку «Нас узнает весь мир (часть 2)», пообещала личную встречу по...
Музыкальный критик и телеведущий оценил творчество патриотического певца Ярослава Дронова в коммен...
Ролик по грядущему шоу «NieR: Automata Ver 1.1a» появился на ютьюб-канале компании «Аниплекс». ...
Совещание с главами пушкинских музеев провела министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили в пресс...
Шоу по бестселлеру Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли дебютировало на платфор...
Стриминг Prime Video выпустил последний эпизод первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца вла...
Судьям удалось рассекретить одного из цифровых аватаров вокального состязания. Четвертый выпуск вы...
15.10.2022