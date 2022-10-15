Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Тюмени с эксклюзивными сочинениями

15.10.2022

Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Тюмени с эксклюзивными сочинениями
Концерт камерного ансамбля состоится в Тюменской филармонии, сообщили в учреждении.

По случаю своего 30-летия «Солисты Москвы» подготовили программу, в которую вошли сочинения современных композиторов, написанных специально для коллектива. Публика услышит «Отражения» Кузьмы Бодрова (РФ), Time and Аgain Гии Канчели (Грузия), Arrecife Габриэлы Ортис (Мексика) и др.

Музыканты выступят в рамках Алябьевской музыкальной осени, которая пройдет в 22-й раз. Концерт ансамбля под управлением Юрия Башмета пройдет 18 октября в 19:00.

Ранее сообщалось, что в Москве и Уфе пройдут концерты с участием певцов, музыкантов и танцовщиков из Таджикистана. Выступления запланированы на 24 и 26 октября в рамках Дней таджикской культуры в РФ.

Фото: Pixabay