Мари Краймбрери предложила раскрыть ее личную жизнь через новый альбом

15.10.2022

Мари Краймбрери предложила раскрыть ее личную жизнь через новый альбом
Исполнительница представила пластинку «Нас узнает весь мир (часть 2)», пообещала личную встречу подписчику и откровенно высказалась о личной жизни. 

14 октября на аудиоплатформах появился четвертый студийник певицы с 12 треками, работа над которыми продолжалась около года. Следом она пообещала в соцсетях подарить подписчику встречу с ней, но пока не назвала имя счастливчика.

С выходом альбома на Краймбрери посыпались новые вопросы о личной жизни, которые она обычно игнорирует. Любопытство поклонников разгорелось с новой силой после прослушивания открывающего трека. Певице неоднократно приписывали романы, а ее последним «бойфрендом» называли блогера Даву. 

Комментируя очередные слухи, Мари Краймбрери подчеркнула, что не хочет подыгрывать чужим фантазиям и «жить по мнимым законам жанра, где всем обязательно надо знать, кто с кем спит». Она добавила, что в новой пластинке «нет ни одной случайной песни, ни одной рифмы просто для рифмы». Артистка предложила послушать треки, чтобы найти ответы на многие вопросы, передает СтарХит.

Фото: Pixabay