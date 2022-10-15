Мари Краймбрери предложила раскрыть ее личную жизнь через новый альбом

Исполнительница представила пластинку «Нас узнает весь мир (часть 2)», пообещала личную встречу подписчику и откровенно высказалась о личной жизни.





14 октября на аудиоплатформах появился четвертый студийник певицы с 12 треками, работа над которыми продолжалась около года. Следом она пообещала в соцсетях подарить подписчику встречу с ней, но пока не назвала имя счастливчика.





С выходом альбома на Краймбрери посыпались новые вопросы о личной жизни, которые она обычно игнорирует. Любопытство поклонников разгорелось с новой силой после прослушивания открывающего трека. Певице неоднократно приписывали романы, а ее последним «бойфрендом» называли блогера Даву.





Комментируя очередные слухи, Мари Краймбрери подчеркнула, что не хочет подыгрывать чужим фантазиям и «жить по мнимым законам жанра, где всем обязательно надо знать, кто с кем спит». Она добавила, что в новой пластинке «нет ни одной случайной песни, ни одной рифмы просто для рифмы». Артистка предложила послушать треки, чтобы найти ответы на многие вопросы, передает СтарХит





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