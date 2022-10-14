Финал детского вокального конкурса «Новое сияние» пройдет в Ярославле

Мероприятие состоится 17 октября на сцене Театра драмы имени Федора Волкова, сообщили организаторы.





В финале конкурса «Новое сияние» примут участие более 30 талантливых детей и подростков от 7 до 16 лет. Отборочные туры прошли в Рыбинске, Данилове, Ростове и Ярославле. Организаторы оценили более 200 сольных и коллективных номеров и выбрали финалистов.





Выступления участников финала оценит большое жюри. В его составе — худрук конкурса Владлена Любимовская, продюсер конкурса и актер Евгений Банифатов, артист Волковского театра Георгий Утлинский, театральный режиссер Юлия Каландаришвили, театральный продюсер Олег Михайлов, солистка ГАБТа Екатерина Большакова, звезда мюзиклов Теона Дольникова.





«Новое сияние» организует АНО «Содружество негосударственных театров». Проект реализован в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры».





Фото предоставлено организаторами