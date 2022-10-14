Прием заявок на Short Film Days завершится через шесть дней

14.10.2022
Работы для участия в международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» принимают до 20 октября включительно, сообщили организаторы.
Принять участие могут игровые, документальные и анимационные короткометражные российские и иностранные (с участием кинематографистов из РФ) фильмы, снятые в 2021-2022 годах. Длительность — до получаса. Работы должны быть на русском языке (или с русскими субтитрами).
На сегодня организаторы получили около 300 заявок из РФ и стран ближнего зарубежья.
Желающие участвовать могут заполнить анкету на сайте
организаторов.
Общий призовой фонд фестиваля в 2 млн рублей сформирован ПФКИ, отметил руководитель проекта Дмитрий Якунин. Победителей наградят на «Ночи короткого метра» 21 декабря. В 2023 году назовут обладателя приза зрительских симпатий. Голосование в этой номинации пройдет с 15 декабря 2022 по 31 января 2023-го на сайте фестиваля
.
Организатором выступает «Мувистарт» при поддержке ПФКИ и Союза кинематографистов РФ.
Фото предоставлено организаторами