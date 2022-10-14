«Союзмультфильм» показал новый мультсериал «Умка»

14.10.2022

«Союзмультфильм» показал новый мультсериал «Умка»

Премьера прошла 13 октября в мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ, пишет «Культуромания». 

Дети и их родители первыми оценили мультфильм. Широкий зритель увидит первые серии нового сериала «Умка» 21 октября в онлайн-кинотеатре Okko, а спустя неделю — 28 октября — мультфильм появится в эфире телеканала «Карусель».

На создание мультсериала «Союзмультфильм» вдохновили ленты Владимира Попова и Владимира Пекаря — «Умка» и «Умка ищет друга».

«Невероятно искренняя, лиричная история о дружбе мальчика и белого медвежонка, рассказанная десятки лет назад и сейчас остается одним из самых трогательных и нежных произведений отечественной анимации», — поделилась мнением председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Фото: скриншот