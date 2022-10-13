Виктор Дробыш расстался с Shaman после патриотической песни «Встанем»

Продюсер раскрыл подробности прекращения сотрудничества с певцом Ярославом Дроновым в комментарии «Абзацу».





По его словам, за время работы они сделали вместе все, что смогли. Певцу принадлежит идея выпуска «Встанем» и авторство трека. Он же занимался его продюсированием, подчеркнул Дробыш.





«Это уже его путь», — сказал продюсер по поводу прославивших артиста патриотических песен «Встанем» и «Я русский». Он не считает своей заслугой взлет популярности Шамана, поскольку певец сам пишет тексты и музыку. Дробыш согласился со словами Дронова о том, что он самостоятельно прокладывал себе путь на музыкальный олимп.





Ярослав Дронов получил широкую известность благодаря песне «Встанем», которая появилась на ютьюбе накануне начала СВО, а также треку «Я русский». Клипы на композиции набрали миллионы просмотров.





Фото: скриншот / ютьюб