В Москве появится мемориальная доска модельеру Надежде Ламановой

«Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой. Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как «Поколение победителей», «Цирк» и «Александр Невский», — приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.





В 1925 году коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже. Элегантные платья из простых материалов впечатлили жителей и гостей столицы мировой моды.





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