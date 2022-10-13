В Москве появится мемориальная доска модельеру Надежде Ламановой

13.10.2022
Мемориальная доска модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой, одному из основоположников женской моды в Российской империи конца XIX — начала XX века и СССР, появится на Тверском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
«Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой. Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как «Поколение победителей», «Цирк» и «Александр Невский», — приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
В 1925 году коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной была удостоена Гран-при Всемирной выставки в Париже. Элегантные платья из простых материалов впечатлили жителей и гостей столицы мировой моды.
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