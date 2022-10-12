Малый театр даст благотворительный спектакль «Мертвые души»

Всероссийский форум профессиональных образовательных организаций культуры и искусств прошел в Минк...
Apple TV+ показал первый трейлер музыкальной комедии «В духе Рождества». Ролик доступен на ютьюбе се...
Стендапер будет вести хейт-шоу на телеканале ТНТ4, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе вещателя. ...
Биографический триллер о маньяке занял второе место среди самых просматриваемых шоу стриминга на анг...
С предложением принять художественное руководство коллективом к нему обратилась глава Минкультуры ...
Всероссийский форум профессиональных образовательных организаций культуры и искусств прошел в Минк...
Apple TV+ показал первый трейлер музыкальной комедии «В духе Рождества». Ролик доступен на ютьюбе се...
Стендапер будет вести хейт-шоу на телеканале ТНТ4, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе вещателя. ...
Биографический триллер о маньяке занял второе место среди самых просматриваемых шоу стриминга на анг...
С предложением принять художественное руководство коллективом к нему обратилась глава Минкультуры ...
Создатель одного из первых слэшеров в истории кино оказался давним любителем постапокалиптического р...
НТВ объявил имена десяти участников третьего сезона музыкального проекта, сообщается на сайте теле...
Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы для студентов Казанс...
Роман чилийского писателя Роберто Боланьо «2666», изданный уже после смерти автора в ...
Выставка игрушек открыла мероприятия проекта «Столица детского туризма» в Нижнем Новгор...
Уничтожение тысяч картин и NFT-лотов к ним стало частью завершения выставки британского автора в гал...
Победителей определят на гала-концерте музыкального конкурса в Школе современной пьесы, сообщили в...
Вопрос о проведении гастролей Московского художественного театра им. А.П. Чехова в Японии прорабат...
Итальянка Саманта Кристофоретти изобразила стюардессу из культовой научной кинофантастики Стэнли К...
Академию джаза планируют создать в Новосибирске. К преподаванию намерены привлекать выдающихся мас...
Пятая выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль» открылась в усадьбе Муравьевых-Апостолов в ...
До 26 октября принимаются заявки на бесплатное обучение в детской рок-школе Фонда поддержки одаренны...
Пушкинскую карту уже получили 7 млн молодых людей, сообщила заместитель директора деп...
Актриса возглавит каст в современной версии эротического сай-фая, снятого Роже Вадимом в 1968 году. ...
Премьера спектакля «Багровый остров» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постано...
12.10.2022