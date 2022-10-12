Малый театр даст благотворительный спектакль «Мертвые души»

Фото: ГАМТ

Одну из лучших постановок последних лет по классическому произведению Н.В. Гоголя дополнительно покажут 31 октября на основной сцене ГАМТа. В спектакле заняты звезды Малого — Ирина Муравьева, Виктор Низовой, Владимир Носик и др. Показ начнется в 19:00.Ранее ГАМТ возобновил онлайн-показы спектаклей. В ближайшее время зрители могут увидеть «Кроткую» и «Буратино». Первую постановку представят 14 октября, вторую — 4 ноября. Посмотреть спектакли можно в течение двух суток с начала показа. Для этого необходимо приобрести билет.