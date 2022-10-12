Худруком Российского национального оркестра стал Александр Рудин

С предложением принять художественное руководство коллективом к нему обратилась глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Встреча министра культуры и худрука, главного режиссера Московского камерного оркестра Musica Viva прошла 12 октября. Рудин согласился возглавить РНО. Первой задачей на новом посту он назвал «сохранение коллектива и его традиций».





Любимова подчеркнула, что сотрудники вернутся к репетициям и выступлениям, легендарный оркестр продолжит развиваться. Министерство культуры будет ему в этом помогать. Она пожелала Рудину успехов в новой работе.





РНО основан в 1990 году Михаилом Плетневым, который был его художественным руководителем до сентября 2022-го. За годы деятельности оркестр собрал многочисленные награды, стал первым обладателем «Грэмми» в России среди симфонических коллективов, попал в топ-20 мировых оркестров.





Фото: Минкультуры РФ