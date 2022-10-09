Продюсер Павел Рудченко посоветовал певцу SHAMAN выпускать больше песен

09.10.2022

Продюсер Павел Рудченко посоветовал певцу SHAMAN выпускать больше песен

Певец SHAMAN стал известен благодаря двум песням: «Я русский» и «Встанем». Теперь, как считает продюсер Павел Рудченко, музыканту нужно расширять свой репертуар, пишет портал blitz+.

Ранее певец заявил о масштабных планах устроить тур по городам России. Но, как полагает Рудченко, сперва ему нужно подготовиться. 

«SHAMAN — талантливый парень, но он вдохновился тем, что его две песни „зашли“, и думает, что люди пойдут на концерты. Решил сыграть на том, что в регионах сейчас будет меньше артистов. Я бы на его месте сначала выпустил еще две-три песни», — сказал продюсер.

Фото: Pixabay