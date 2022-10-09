Продюсер Павел Рудченко посоветовал певцу SHAMAN выпускать больше песен

Ранее певец заявил о масштабных планах устроить тур по городам России. Но, как полагает Рудченко, сперва ему нужно подготовиться.





«SHAMAN — талантливый парень, но он вдохновился тем, что его две песни „зашли“, и думает, что люди пойдут на концерты. Решил сыграть на том, что в регионах сейчас будет меньше артистов. Я бы на его месте сначала выпустил еще две-три песни», — сказал продюсер.





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