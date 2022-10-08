Måneskin выпустили клип на рок-балладу The Loneliest

Мрачное видео на грустный трек появилось на официальном YouTube-канале итальянских музыкантов.





Песня посвящена прощанию и одиночеству. На кадрах показывают хмурое небо в облаках, людей в черных одеждах и четверых музыкантов, стоящих будто перед свежей могилой.





Måneskin определили новый сингл как смесь любовного письма, прощания и завещания.





Группа прославилась после победы на «Евровидении» в прошлом году. Благодаря этому конкурс 2022 года провели в итальянском Турине. Его победителем стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Однако Украина не примет «Евровидение» в будущем году. Из-за вопросов безопасности его проведут в Ливерпуле.





Фото: скриншот / ютьюб