Земфира выпустила мини-альбом в соавторстве с племянником

7 октября миньон «Земфира от Луки» появился на «Яндекс. Музыке» и других музыкальных стримингах.





Альбом состоит из четырех треков, два из которых создала исполнительница. Одну композицию написал Артур Рамазанов-Остапенко. Еще одна песня стала совместной — со словами Земфиры и музыкой Рамазанова. Он же участвовал в продюсировании и записи музыкальных партий. Еще одним участником стал Хьюго Ли, отвечавший за партии саксофона.





ЕP стал третьим в этом году изданием Земфиры. Ранее она представила сингл «Мясо» и клип на него, а также полноценный студийник «Бордерлайн».





Фото: Pixabay