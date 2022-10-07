Жанна Бадоева объявила о возвращении trаvel-шоу «Жизнь других»

07.10.2022

Жанна Бадоева объявила о возвращении trаvel-шоу «Жизнь других»
9 октября на официальном YouTube-канале программы выйдет новый выпуск, посвященный Канкуну. 

В первом после восьмимесячного перерыва эпизоде «Жизни других» автор и ведущая шоу представит мексиканский город, расположенный на полуострове Юкатан на побережье Карибского моря. Зрители увидят не только туристический Канкун. Они узнают о местных бандах и перестрелках, традициях и культурных особенностях жителей, о достопримечательностях местности.

Ранее программа выходила на Первом канале. В конце января в эфир вышел последний выпуск о Манчестере. На ютьюбе он собрал 888 тысяч просмотров. В анонсе Бадоева не говорила, появится ли новый эпизод на федеральном российском ТВ.

Жанна Бадоева известна как первая ведущая популярной украинской передачи о путешествиях «Орел и решка», стартовавшей в 2011 году. 

Фото: скриншот / ютьюб