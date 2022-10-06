Юрий Лоза заявил, что шоу «Голос. Дети» губит юных вокалистов

06.10.2022

Юрий Лоза заявил, что шоу «Голос. Дети» губит юных вокалистов
Музыкант выступил против участия детей и подростков в программе Первого канала. Свою позицию он объяснил в разговоре со «Звездачом».

По его мнению, участие в «Голосе» может быть опасным для несформировавшихся артистов, у которых не окрепли голоса. До завершения пубертата «нельзя глотку рвать», подчеркнул певец.

Лоза отметил, что дети, участвующие в шоу и выжимающие из себя все возможное, впоследствии вряд ли будут петь. «Их губят в самом начале [жизни]!» — подчеркнул он.

Автор и исполнитель хита «Плот» неоднократно критиковал «Голос». Он указывал на отсутствие будущего у участников, которые пропадают сразу после окончания сезона и не становятся новыми звездами.

Ранее стало известно о съемках нового сезона детского «Голоса», ведущей которого стала Яна Чурикова. 

Фото: Pixabay