Эйса Гонсалес ответила на слухи о роли Электры в «Сорвиголове»

Мексиканская актриса не сыграет в ребуте сериала Marvel о незрячем супергерое. Об этом она сообщила в соцсетях в ответ на хейт со стороны поклонников Daredevil.





Впервые сообщения об участии актрисы в проекте «Сорвиголова: Рожденный заново» появились в СМИ летом. Фанаты предыдущего шоу о герое негативно отреагировали на новость и обрушили свое недовольство на Эйсу Гонсалес. Она подчеркнула, что ее поразило количество ненависти по этому поводу.





Актриса заявила, что не сыграет антигероиню Электру в новом сериале по киновселенной «Марвел». Она уже занята в главной роли в научно-фантастическом шоу «Задача трех тел» по роману китайского фантаста Ли Цысиня. Рейтинг ожидания проекта на «Кинопоиске» составил 99%. Сериал планируют выпустить в будущем году.





Ранее сообщалось, что съемки Born Again могут начаться в феврале. Релиз намечен на 2024 год.





Фото: кадр из сериала Daredevil