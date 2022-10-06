Рэпер Канье Уэст хочет видеть в роли себя актера Джейми Фокса

Сотрудники Псковского музея-заповедника завершили реставрацию клавира — музыкального ...
Звезда «Джанго освобожденного» подходит на главную роль в фильме о жизни американского исполнителя...
Министерство культуры РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по произвед...
Группа историков, мультипликаторов, художников и программистов создаст до конца 2023 года анимацио...
Ушел из жизни аранжировщик и автор песен Виктор Коняшкин, пишет ФАН. ...
Сотрудники Псковского музея-заповедника завершили реставрацию клавира — музыкального ...
Звезда «Джанго освобожденного» подходит на главную роль в фильме о жизни американского исполнителя...
Министерство культуры РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по произвед...
Группа историков, мультипликаторов, художников и программистов создаст до конца 2023 года анимацио...
Ушел из жизни аранжировщик и автор песен Виктор Коняшкин, пишет ФАН. ...
5 октября участники молодежных общественных движений и организаций Луганской Народной Республики, пр...
Американский автор скончался на 84-м году жизни. Его кончину подтвердила супруга Клер Прието-Фулле...
Документы на участие в четвертом международном смотре короткометражных комедий и юмористических ро...
Попытки актеров работать по знаменитому во всем мире методу неуместны при создании кинокомиксов, пол...
Всего в перезапуск фильма о культовом герое комиксов издательства Image Comics пришли три новых сц...
Фильм Давида Дадунашвили «Музыкант» о европейском музыканте, оказавшемся на Украине во время прове...
Биографическая лента о немецком модельере пока не обзавелась режиссером, сообщил портал Deadline. ...
Режиссер покинул организацию, которая занимается отбором отечественных фильмов-претендентов на «Оска...
Сервис Netflix вел переговоры с наследниками Джона Толкина об авторских правах на произ...
Нобелевский комитет в Швеции в четверг назовет лауреата премии по литературе. Об...
Археологи обнаружили более 20 старинных курительных трубок и их фрагментов на Тверско...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) сообщил о замене некоторых основных испо...
Сборник стихов «Поэzия русского лета» представлен в Москве в рамках поэтического вечера ZOV, посвя...
Историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного роман...
Новые фильмы Алексея Федорченко и Динары Друкаровой покажут на XXXII Международном кинофестивале «...
06.10.2022