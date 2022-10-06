Рэпер Канье Уэст хочет видеть в роли себя актера Джейми Фокса

Звезда «Джанго освобожденного» подходит на главную роль в фильме о жизни американского исполнителя. Об этом Йе (Ye — официальное имя артиста) рассказал в соцсетях.





Подписчики спросили, кого рэпер видит в роли себя в байопике Ye Movie. Его выбор пал на Джейми Фокса, которого исполнитель назвал «одним из величайших гениев», пишет NME.





Йе не сообщил, предложил ли он актеру присоединиться к проекту. Фокс не комментировал возможное участие в фильме.





Ранее сообщалось, что кинокомикс «Спаун» с Фоксом в главной роли обзавелся сразу тремя новыми сценаристами. Среди них — Скотт Сильвер, получивший номинацию на «Оскар» за сценарий «Джокера» с Хоакином Фениксом.





Фото: кадр из Django Unchained